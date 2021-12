Ewige Erinnerung an ein Ausnahmetalent

Kirchlengern

In diesem Jahr wäre die Musikerin Viola Sommer-Ostertag 57 Jahre alt geworden. Doch ein Autounfall im September 1992 beendete viel zu früh das junge Leben dieses Ausnahmetalents. Als eine Art posthumer Ehrung ist am Samstag eine neue Straße in Kirchlengern nach ihr benannt worden.

Von Peter Schubert