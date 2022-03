Ex-Chef muss drei Jahre ins Gefängnis

Urteil in Höxter: Untreue in 257 Fällen beim Kleingartenverein Papenwinkel – Berufung angekündigt

Höxter

Zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren ist der ehemalige Vorsitzende des Kleingartenvereins Papenwinkel am Mittwoch verurteilt worden. Untreue in 257 Fällen lautete die Anklage vor dem Amtsgericht in Höxter. Der in dem Zeitraum ermittelte Schaden lag bei mehr als 100.000 Euro. Der Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert.

Von Jürgen Drüke