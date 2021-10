Dr. med. Klaus Dechant lässt sich in Warburg nieder – Spezialist für Neurologie und Psychiatrie

Warburg

Nach Jahren in leitender Funktion kehrt ein Mediziner an die Basis zurück: Dr. med. Klaus Dechant, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, hat sich in Warburg niedergelassen.

Von Daniel Lüns