Ex-Landrat übernimmt

Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Horst Brauckmann, der ehemalige Leiter des Amtes für Agrarordnung, war einer der wichtigen Entscheidungsträger, als es darum ging, die von der Deutschen Bundesbahn im Kleinenberger Sauertal Mitte der 90er Jahre angekauften Grünlandflächen in Kleinenberger Hand zu behalten. Er war aber auch ein unermüdlicher Förderer des ländlichen Raumes und hat in vielen Dörfern für eine nachhaltige Entwicklung gesorgt. Dies wurde in der Laudatio durch Johannes Hibbeln aus Kleinenberg, sowie von Ullrich Klinke als damaligen Vorsitzenden der GFN (Gemeinschaft für Naturschutz) Bad-Wünnenberg deutlich. Für seine Leistungen in Kleinenberg hat man deshalb ihm zu Ehre den Platz neben dem Heimathaus Kleinenberg in „Horst- Brauckmann-Platz“ umbenannt“.

Zu den wichtigsten Aufgaben der Kleinenberger Stiftung gehört die Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen in Kleinenberg. Dies gilt insbesondere auch in Verbindung mit der Nutzung durch die Landwirtschaft.

Die Zielsetzung der Stiftung in Kleinenberg ist in den vergangenen 20 Jahren zu einem tragfähigem Modellprojekt auch für andere Regionen herangereift. Mit dazu beigetragen hat die Nutzungsform des unter Naturschutz stehenden Grünlandes. Der Weidegemeinschaft Kleinenberg als Bewirtschafter der Flächen ist es gelungen, ihre Tiere der Rasse Angus durch eine gezielte und scharfe Selektion den dürftigen Vorgaben des Standortes in Kleineberg anzupassen.

Intensives Futter wie Mais, Getreide oder Kraftfutter sind tabu. Die Tiere müssen sich dem im Laufe der Jahre veränderten Pflanzenaufwuchs anpassen. Da der Nährstoffgehalt des Grünfutters ständig geringer wird, müssen die Weidetiere in der Lage sein, auch dieses weniger schmackhafte Futter zu fressen und zu verwerten.