Ex-Profis trainieren Kids

Fußball-Feriencamps in Brenkhausen für Kids in den Oster- und Sommerferien

Höxter/Brenkhausen

Die Fußball-Feriencamps Hollyvent machen 2022 wieder Station in Brenkhausen. In den Oster- und in den Sommerferien werden die Kids im Alter zwischen fünf und 15 Jahren von ehemaligen Bundesligaprofis trainiert. HSV-Ikone Thomas von Heesen und Arminia Bielefelds Legende Fatmir Vata gehören zum Trainerteam.

Von Jürgen Drüke