Ex-Schwager ins Gesicht geschossen?

Herford/Vlotho

Er soll am 13. November seinem Ex-Schwager auf der Straße An der None aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen haben: Ein 61 Jahre alter Mann aus Vlotho muss sich von Montag (9 Uhr) an wegen versuchten Totschlags vor dem Bielefelder Landgericht verantworten.

Von Bernd Bexte