Experten-Talk zum Abschluss

Lübbecke

Für Freunde des Fußballsports wird der Mittwochabend immer mit der Champions-League in Verbindung gebracht. Und ein Hauch von Königsklasse gab es am Mittwoch auch in Barre´s Brauwelt in Lübbecke. Zum großen Finale der „Woche der Fußballkultur“ kamen Moderator Robby Hunke und der Ex-Profi Ansgar Brinkmann, alias der „Weiße Brasilianer“ nach Lübbecke. Unter dem Motto „Robby Hunke meets Ansgar Brinkmann“ lud die Provinzkultur zum Finale ein.

Von Inga Pollert