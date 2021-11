Exter lässt die Kirche im Dorf

„Hintergrund für die Überlegungen, im Gemeindehaus Exter einen Dorftreff zu installieren, ist unter anderem der Strukturwandel bei den Vlothoer Kirchengemeinden“, erklärte August-Wilhelm König dem WESTFALEN-BLATT. Da man davon ausgehe, dass die Kirchengemeinde Exter Bonneberg künftig zu einem größeren Pfarrverbund ohne eigene Pfarrstelle gehören werde, wolle sich die Dorfgemeinschaft frühzeitig um den Erhalt des Gemeindehauses an der Autobahnkirche kümmern. „Wir planen in Kooperation mit der Kirchengemeinde dort einen Anbau an den Gemeindesaal – eine sogenannte Dorf-Terrasse oder ein Dorfcafé – , der als Dorftreff für Veranstaltungen der verschiedenen auch nicht kirchlich gebundenen Gruppen dienen soll. Auf diese Weise wollen wir im wahrsten Sinne des Wortes die Kirche im Dorf lassen“, so der Ortsvorsteher.

