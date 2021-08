„Exterathlon“ feiert seine Premiere

Vlotho

Spaß am Sport für die ganze Familie bietet am 21. August die Premiere des „Exterathlons“. Zwischen 10 und 14 Uhr steht der Sportplatz in Exter ganz im Zeichen dieser vielseitigen bewegungsaktiven Unternehmung. Auch ohne Anmeldung können Kurzentschlossene an der Veranstaltung noch teilnehmen und sich an Ort und Stelle anmelden.

Von Gisela Schwarze