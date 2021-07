Faber rockt die Bühne

Paderborn

Eine tiefe Stimme, gesellschaftskritische Songtexte und wild tanzende Fans. Wo Faber auf der Bühne steht, ist immer ganz schön was los. Am Freitagabend sang der gebürtige Schweizer als vierter Künstler in der Reihe der Picknickkonzerte auf dem Gartenschaugelände.

Von Rebecca Borde