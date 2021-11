Facetten der Freiheit

Nach einer mehrfachen pan­demie­­bedingten Terminverschiebung findet die Kulturnacht nunmehr in der elften Auflage wieder in einer der Schloß Neuhäuser Kirchen statt. Der ökumenische Arbeitskreis lädt dazu an diesem Samstag, 6. November, um 20 Uhr in die Christuskirche an der Bielefelder Straße 20 ein.

Elfte Kulturnacht am Samstag in der Christuskirche in Paderborn-Schloß Neuhaus

500 Jahre nach der Freiheitsschrift von Martin Luther geht es diesmal um die „Freiheit“, die der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche als „ein Megathema unserer Zeit“ bezeichnete. „Ihr seid zur Freiheit berufen, Schwestern und Brüder“, erinnert der Apostel Paulus im Galaterbrief. „Freiheit ist immer die Freiheit des Anderen“, sagte einst Rosa Luxemburg. Papst Franziskus meinte kürzlich: „Das zu tun, was einem beliebt, das ist nicht die Freiheit. Erst mit der Liebe wächst die Freiheit des Einzelnen.“ Eine geht um eine große Bandbreite von Gedanken zu einem Begriff, der bis in die Gegenwart bedeutsam ist.

In der aktuellen Corona-Bekämpfung spielten Freiheit und Verpflichtung eine große Rolle, teilte der Arbeitskreis mit. All das werde in der Kulturnacht lebendig, versprechen die Organisatoren – wie etwa in der interaktiven Performance „Polypolot der Freiheiten“ der Demokratie-Clowns Meda Banciu und Stephan Weigelin, in Paderborn bekannt als frühere Akteure am Theater.

Jana Telgenbüscher (Cello) und Felix Gerhart (Posaune) aus der hiesigen Musikszene spielen unter anderem aus der Ouvertüre zu Ludwig van Beethovens „Egmont“, einer Geschichte von Unterdrückung, Aufbegehren, Freiheitskampf und Sieg.

Interessante Statements werden erwartet von Dr. Daniel Thierjung (Chefdramaturg am Theater Paderborn) zur künstlerischen Freiheit, Viktoria Bartsch (Neue Westfälische) zur Meinungs-/Pressefreiheit, einem Häftling mit der Diplomsozialpädagogin Verena Krick zur Un-/Freiheit in der Strafanstalt Staumühle und Prof. Dr. Harald Schröter-Wittke (Uni Paderborn) zur Freiheit des Christenmenschen nach der Freiheitsschrift Luthers. Ausgestellt werden Fotos aus dem Kreis von „Cheezze“, der Paderborner Manufaktur für zeitgenössische Fotografie.

Auch gesungen wird in der Kulturnacht. Andrea Kampelmann begleitet die Besucher etwa bei Songs wie „Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein“ bis hin zu Liedern wie „Gott schenkt Freiheit, seine größte Gabe schenkt er seinen Kindern“.

Es gilt die 3G-Regel. Ein Nachweis ist mitzubringen.