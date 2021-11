Fachangestellte am Booster-Limit

Andrang bei Auffrischungsimpfungen groß – Hausarztpraxis am Kirchplatz Enger bittet um Geduld

Enger

Das Telefon der Hausarztpraxis am Kirchplatz in Enger steht nicht still. „Die Nachfrage nach der Boosterimpfung gegen das Corona-Virus ist groß“, sagt Dr. Christoph Becker. Er bedauert seine Medizinischen Fachangestellten (MFA), die seit Monaten Überstunden schieben und derzeit kaum Zeit für eine Mittagspause haben.

Von Ruth Matthes