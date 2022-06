Fachbüro stellt Analyse an

Organisation der Schlänger Verwaltung auf Prüfstand – Ergebnis erst in einem halben Jahr

Schlangen

Wie gut ist die Schlänger Gemeindeverwaltung personell und organisatorisch aufgestellt? Diese Frage soll ein externes Fachbüro in den kommenden Monaten umfassend klären. Über die Auftragsvergabe wird der Haupt- und Finanzausschuss in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am Dienstag, 21. Juni, beschließen. Im Haushalt 2022 ist für die umfangreiche Untersuchung bereits ein Betrag von 25.000 Euro eingestellt.

Klaus Karenfeld