Fachin und Friedrich erhält Siegel

Brakel

Das IT-Systemhaus Fachin und Friedrich hat die begehrte Auszeichnung „Premium Partner Healthcare“ erhalten. Dieses wurde offiziell vom internationalen Securityhersteller Eset am Firmenstandort in Brakel übergeben. Mit dem Siegel weist das Brakeler Unternehmen nach, Kunden aus dem Gesundheitswesen von der Arztpraxis bis zu Kliniken besonders umfassend und individuell in allen Fragen der IT-Sicherheit beraten zu können.