Fachkräftemangel bereitet Sorgen

WTG-Behörde im Mühlenkreis will jährlich alle Pflegeheime prüfen – Aufnahmestopps in sechs Fällen

Lübbecke/Minden

Der Mangel an Fachkräften in der Pflege belastet nicht nur die medizinische Versorgung in Krankenhäusern. Auch in den Alten- und Pflegeeinrichtung macht sich Mangel im Kreis Minden-Lübbecke zunehmend bemerkbar.

Von Louis Ruthe