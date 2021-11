Fackelschein setzt Botschaft ins Bild

Robert Warneke dreht mit Lobpreisband „Ignis“ in Corvey und in der Nikolaikirche in Höxter eindrucksvolles Musikvideo

Das Sechs-Minuten-Video – ein einziger großer Gänsehaut-Moment – porträtiert die Band „Ignis“ des katholischen Pastoralverbunds Corvey und lässt den Lobpreis Gottes als ihre Mission und Leidenschaft fesselnd emporsteigen. Den Eindruck, dass die Musik den Himmel berührt, unterstreicht Robert Warneke mit Drohnenaufnahmen. Diese zeigen die Doppelturmfassade des Westwerks von oben und auch das Kircheninnere aus ungewohnter Perspektive. Zu diesen großartigen Bildern erklingt, intoniert von „Ignis“, der Song „Lord, I Need You“ des kanadischen Musikers und Songwriters Matt Maher. Er ist mit seinen internationalen Erfolgen ein prominenter Botschafter des Lobpreises.

Die Band „Ignis“ mit Daniela Düker (Lüchtringen, Gitarre, Gesang), Nicolaus Droste (Lütmarsen, Gitarre, Gesang, Cajón), Vikar Jonas Klur (Gitarre, Gesang) und Annika Heger (Bosseborn, Keyboard, Gesang) macht die Menschen in Höxter und Umgebung mit diesem modernen und eingängigen kirchenmusikalischen Genre vertraut. Die regelmäßigen Lobpreisabende in der ehemaligen Abteikirche Corvey und der Nikolaikirche in Höxter erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Der Name des Ensembles ist Programm: „Ignis“ heißt Feuer. Dieses möchten die Musiker bei ihren Zuhörern für Christus entfachen. Im Video greift Robert Warneke den Band-Namen auf und lässt die vier Musiker vor dem Westwerk in Corvey Fackeln tragen. Zuerst vereinigen sie ihr Licht zu einer gemeinsamen Flamme, um dann auseinanderzugehen – als wollten sie das Feuer jeweils weitertragen. Die Kamera filmt diese Szenen von oben und lässt die Drohne immer höher steigen. Die Feuerscheine sind, wenn auch nur als kleine Punkte, von weit oben sichtbar – als blieben Himmel und Erde auch bei noch so großer Distanz miteinander verbunden.

Das „Making of“ des Videos in Corvey: Robert Warneke dreht Szenen in der ehemaligen Abteikirche. Foto: Sabine Robrecht

Von dieser Verbundenheit vermitteln auch die Innenaufnahmen bewegende Eindrücke. In einer Szene rückt Robert Warneke das Allerheiligste in den Fokus. Die geweihte Hostie macht, dem Geheimnis der Eucharistie entsprechend, bei den Lobpreisabenden in Corvey und in St. Nikolai Christus gegenwärtig.

In beiden Gotteshäusern hat der Videofilmer die Band „Ignis“ begleitet. In Corvey lässt er die Musiker singend in die Kirche einziehen – und am Ende auch wieder ausziehen. Das Video erinnert in seiner Grundstimmung an das viel beachtete Lockdownkonzert von Michael Patrick Kelly im menschenleeren Kölner Dom.

Die Spiritualität des Lobpreises geht unter die Haut. Die vier O-Töne am Schluss runden den gelungenen Imagefilm ab. Eine junge Besucherin sagt, dass es sie fasziniert, bei moderner Musik in Gedanken bei Gott zu sein. Eine andere junge Frau empfindet es als wohltuend, sich durch die Musik mit Gott verbunden zu fühlen.

Robert Warneke hat die Band „Ignis“ begleitet und auch in Corvey gedreht. Foto: Sabine Robrecht

Das ist es, was die vier Bandmitglieder erreichen wollen: „Durch die Musik kann ein guter Zugang entstehen“, ist Daniela Düker sicher. Diesen Eindruck wollte Robert Warneke mit seinen Bildern unterstreichen. „Für mich persönlich lag die Herausforderung darin, ein Musikvideo zu kreieren, welches bildlich den Charakter von ‚Ignis’ widerspiegelt, aber auch die Ruhe der entspannten Musik mit tollen, abwechslungsreichen Bildern kombiniert“, resümiert er. Ein Live-Mitschnitt hätte bei weitem nicht gereicht, so Warneke, um den besonderen Spirit dieser Band und auch die Emotionen zu vermitteln. „Deshalb haben wir uns für dieses Musikprojekt entschieden.“ Die Dreharbeiten seien für alle Beteiligten gelungen und in entspannter Atmosphäre verlaufen.

Auf den nächsten Lobpreisabend am Samstag, 13. November, 18.30 Uhr in St. Nikolai, können sich die Menschen mit dem Video einstimmen. Zu sehen ist es auf der Band-Homepage https://ignis.pv-corvey.de.