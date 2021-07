Fahranfängerin verliert Kontrolle

Bei einem Alleinunfall in Lübbecke-Stockhausen hat sich am späten Freitagabend ein Auto überschlagen.

Auf einem Feld in Stockhausen endete am Freitag in den späten Abendstunden die Autofahrt einer Fahranfängerin. Wie die Polizei mitteilt, zogen sich von den drei Wageninsassen glücklicherweise nur zwei leichte Verletzungen zu.

Die 19-jährige Espelkamperin war gegen 23 Uhr mit ihrem BMW in Lübbecke auf der Blasheimer Straße in Richtung Langenkamp unterwegs. In Höhe des Wettlager Wegs verlor sie in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Auf dem angrenzenden Acker überschlug sich der Wagen. Die Fahrerin sowie die 20-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Die im Fahrzeugfond sitzende Mitfahrerin (19) blieb unverletzt. Die jungen Frauen wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste vom Feld geborgen und anschließend abgeschleppt werden.