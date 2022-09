Niedrigwasser: Fähre „Flotte Holli“ in Höxter muss schon wieder Zwangspause einlegen

Höxter

Weil der Weserpegel rasant gefallen ist, hat die Fähre „Flotte Holli“ in Höxter am Samstagmorgen erneut ihren Betrieb einstellen müssen. Der Wasserstand bei Höxter betrug am Samstagnachmittag 76 Zentimeter und hatte schon am Mogen die wichtige 80-Zentimeter-Marke unterschritten.

Von Michael Robrecht