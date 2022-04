Fähre kommt, wenn die Weserbrücke dicht ist

Seit Oktober vergangenen Jahres ist Ina Brandes Verkehrsministerin in NRW. Vorher arbeitete die bisherige Nicht-Berufspolitikerin fünfzehn Jahre lang in der Freien Wirtschaft. Jetzt besuchte sie Höxter.

Die unbedingt lösungsorientierte Stringenz aus dieser Zeit ist deutlich spürbar, wenn sie über den infrastrukturellen Ausbau des Landes spricht: „Es kann doch nicht sein, dass ausschließlich die Beachtung aller Regularien für die Realisierung eines Bauprojektes ausschlaggebend sind. Die Geschwindigkeit dieser Realisierung bleibt komplett außen vor. Das muss sich zwingend ändern. Mangelnde Geschwindigkeit in der Umsetzung schadet der Wettbewerbsfähigkeit des Landes NRW ganz erheblich.“ Das will Brandes auch nach Berlin tragen: „Für das Ersetzen einer Brücke an der A45 werden laut Bund zehn Jahre veranschlagt. Dabei haben wir jetzt eine Brücke, und werden auch nach dem Neubau eine haben. So etwas muss auch ohne neues Planfeststellungsverfahren und in deutlich kürzerer Zeit möglich sein.“

Spargel statt Grünkohl

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Höxter lädt für gewöhnlich zum „Grünkohl mit Politik“ ein, um dort von hochkarätigen Gästen die Bundes- oder Landespolitik auf die lokalen Belange herunterbrechen zu lassen. Aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit wurde aus Grünkohl nun zwar Spargel, die gewohnt – und gewollt – klare Ansprache hingegen änderte sich nicht. Ina Brandes, die Hendrik Wüst im Verkehrsministerium NRW abgelöst hat, weiß um die Wichtigkeit der Mobilitätsentwicklung: „Ich komme aus Holzminden. Mich muss also niemand davon überzeugen, dass infrastrukturelle Entwicklung im ländlichen Raum noch wichtiger ist als im urbanen.“

Mit dem Hinweis, dass es hierzulande auch die seltene Spezies der Bürgerinitiativen gäbe, die für und nicht gegen einen Straßenbau streiten, übergab der MIT-Kreisvorsitzende Klaus-Dieter Leßmann das Wort an Helmut Schneider und Karl-Heinz Lammert von den Bürgerinitiativen „B 240“ und „Pro B 64/83“, die mit ihren aktuellen Luftbildern eindrucksvoll schilderten, was schon geleistet wurde; und was noch geleistet werden muss. „In Niedersachsen ist schon viel passiert. Bei uns in NRW noch nicht.“, konstatierte Leßmann. Ina Brandes ist im Thema „B 64/83“ und beschreibt: „Der Planfeststellungsbeschluss soll im vierten Quartal dieses Jahres ergehen.“

Lobende Worte für Ostwestfalen-Lippe

Bei der Umsetzung infrastruktureller Projekte findet die Verkehrsministerin nur lobende Worte für Ostwestfalen-Lippe. „Wenn überall so rasch realisiert würde, hätten wir deutlich weniger Probleme beim Ausbau.“ Ina Brandes betont mehrfach, dass eine Politik für Rad und Schiene nicht eine Politik gegen die Straße sein muss. „Straßenneubau und Straßenausbau sind und bleiben wichtig.“ Eine Plenum-Fragerunde, in der unter anderem auch die Förderung einer Fährlösung durch das Verkehrsministerium während des Brückenumbaus in Höxter thematisiert wurde, rundete den Abend ab. „Wir müssen die Bewertung und Untersuchung der Fährlösung nicht finanziell fördern. Da es mich aber immer beeindruckt, wenn die Kommunen aktiv um Hilfe fragen, statt passiv auf Rettung zu warten, unterstützen wir Höxter dabei sehr gerne“, sagte Brandes. „Wenn die Brücke komplett gesperrt wird, ist auch die Fährlösung einsatzbereit.“, ergänzte Bürgermeister Daniel Hartmann.