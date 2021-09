Fahrer (20) schwebt in Lebensgefahr

Bei einem Auffahrunfall auf der A 44 bei Warburg in Fahrtrichtung Dortmund ist am Dienstagmittag der 20-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Ungarn schwer verletzt worden.

Schwerer Unfall auf der A 44 bei Warburg – Kleintransporter kracht von hinten in einen Sattelzug

Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte besteht für ihn Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in ein Kasseler Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs, einem Sattelzug, blieb unverletzt.

Zusammenstoß auf der Brücke

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife der Polizeiautobahnstation Baunatal berichtet, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 12.15 Uhr auf der Brücke kurz vor der Anschlussstelle Warburg. Der aus der Türkei stammende 38 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges hatte im Baustellenbereich auf dem rechten Fahrstreifen wegen Rückstaus stark abbremsen müssen.

Der 20-Jähriger hatte dies aus noch unbekannten Gründen nicht rechtzeitig erkannt und war mit seinem Ford-Kleintransporter auf den Sattelauflieger aufgefahren. Dabei zog er sich die schweren Verletzungen zu. An dem Sattelauflieger entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro, am Kleintransporter von circa 10.000 Euro.

Verkehrsbehinderungen in Richtung Dortmund

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauerten bis etwa 16 Uhr an. Bis dahin war der rechte Fahrstreifen gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in Richtung Dortmund kam.