Fahrer kracht mit Opel in geparkte Autos

In der Nacht zu Dienstag hat sich ein Verkehrsunfall auf der Ellerbuscher Straße in Löhne-Obernbeck ereignet. Dabei entstand hoher Sachschaden. Verletzte gab es nicht.

Unfallverursacher richtet unter Alkoholeinfluss hohen Sachschaden in Löhne an

Ein 40-Jähriger aus Kirchlengern hat in der Nacht zu Dienstag auf der Ellerbuscher Straße in Löhne die Kontrolle über seinen Opel verloren und ist gegen einen dort geparkten Kia gekracht.

Nach Angaben der Polizei war ein 40-jähriger Mann aus Kirchlengern um 0.44 Uhr mit seinem Opel in Richtung Kirchlengern unterwegs, als er kurz hinter der Einmündung zum Turlakweg die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und mit einem am rechten Straßenrand geparkten Kia zusammenstieß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kia, der einem 34-jährigen Löhner gehört, in den davor parkenden VW einer 65-jährigen Löhnerin geschoben. An den beiden geparkten Autos sowie am Opel entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Die durch Anwohner hinzugerufenen Polizisten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 40-Jährigen und führten einem Atemalkoholtest durch. Dieser verlief positiv, sodass dem Mann, der trotz des starken Aufpralls unverletzt blieb, in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Der Kirchlengeraner ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.