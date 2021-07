Fahrer schläft am Steuer ein

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer war nach Polizeiangaben gegen 7.05 Uhr zusammen mit seinem 22-jährigen Beifahrer von Paderborn in Richtung Lichtenau unterwegs. In Höhe Grundsteinheim kam das Auto in einer langgezogenen Rechtskurve von der Straße ab, überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf der Seite im Dickicht liegen. Ursächlich dürfte Übermüdung des Fahrers sein, der kurz einschlief, so die Polizei. Das Eingreifen des Beifahrers konnte den Unfall nicht mehr verhindern.