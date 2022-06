Fahrer verliert in Bünde Kontrolle über Mercedes

Unfallursache unklar: Bei einem Crash auf dem Habighorster Weg in Bünde hat ein Mercedes-Fahrer (62) am späten Dienstagnachmittag die Kontrolle über seinen SUV verloren und einen Baum gerammt.

Mehrere Polizeiautos, ein Feuerwehrfahrzeug und ein Rettungswagen stehen gegen 17.30 Uhr auf der Fahrbahn an der Unfallstelle, unweit der Einfahrt zur kleinen Straße „Brendel“. Aus einem angrenzenden Feld steigt ein Rettungshelikopter in den Himmel auf. An Bord: der verunglückte 62-Jährige. Er wird in eine Klinik nach Bielefeld gebracht.