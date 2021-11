Fahrerflucht nach Auffahrunfall: Polizei sucht Verursacher

Die Polizei sucht den mutmaßlichen Verursacher eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 1, bei dem am Dienstag in Paderborn zwei Personen verletzt wurden.

Zwei Verletzte auf der B 1 in Paderborn – Wer hat den weißen VW Up gesehen?

Gegen 17.40 Uhr war ein 28-jähriger VW-Polofahrer auf der Salzkottener Straße (B1) in Richtung Salzkotten unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Wewer wechselte ein weißer VW Up vom linken Fahrstreifen nach rechts und schnitt den Polofahrer, wie die Polizei am Mittwochvormittag berichtete. Dieser machte eine Vollbremsung, um nicht mit dem Up zu kollidieren. Eine nachfolgende 32-jährige Seat-Leon-Fahrerin fuhr auf den Polo auf – laut Feuerwehr bei einer Geschwindigkeit von rund 70 km/h. Der Polo kam nach rechts von der Straße ab und kam auf einem Feld, etwa 100 Meter weiter, zum Stillstand.

Einen Zusammenstoß mit dem VW Up gab es nicht. Ohne anzuhalten fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher weiter in Richtung Büren/Salzkotten, so die Polizei. Der Polofahrer erlitt leichte Verletzungen und die Seatfahrerin einen Schock. Beide befreiten sich ohne Hilfe aus ihren Fahrzeugen, wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 17.000 geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrerflucht eingeleitet und sucht Zeugen des Unfalls sowie Hinweise auf den gesuchten weißen VW Up. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Die Feuerwehr Paderborn war rund eine Stunde im Einsatz. Beteiligt waren zwei Löschfahrzeuge, zwei Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und der Einsatzleitwagen.