Fahrerflucht nach Fahrradunfall in Espeln

Am Sonntag, 2. Januar, fuhr ein 51-jähriger Elektro-Mountainbike-Fahrer um 11.40 Uhr auf dem Eichenweg von der Hövelhofer Straße kommend in Richtung Im Brande. Er wollte die Straße Im Brande zum Mittelweg überqueren. Nach Polizeiangaben missachtete an der Kreuzung ein in Richtung Hövelhof fahrender Autofahrer die Vorfahrt des Radlers. Um einen Zusammenprall mit dem Auto zu vermeiden, bremste der E-Bike-Fahrer stark ab und stürzte. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Der Radfahrer zog sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen älteren, silberfarbenen Opel Corsa handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter Tel. 05251/ 3060 entgegen.