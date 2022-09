Fahrgast darf Taxi bestellen

Zahlreiche Fahrgäste, die in den vergangenen Tagen mit der Buslinie 85 nach Gütersloh und wieder nach Schloß Holte-Stukenbrock fahren wollten, warteten immer wieder vergeblich an der Haltestelle. Einige Busse kamen einfach nicht und auf eine Erklärung seitens des Busbetreibers Teutoburger Wald Verkehr (TWV) warteten die Pendler auch vergebens. „In den vergangenen Tagen und Wochen sind einzelne Fahrten ausgefallen. Dies bedauern wir sehr“, entschuldigt sich TWV-Betriebsleiter Janis Arnecke.

Busverkehr: Ausfälle in Schloß Holte-Stukenbrock wegen Personalmangel

Es seien immer wieder einzelne Fahrten und nicht die gesamte Buslinie ausgefallen – am 2. September sowie in der Zeit vom 5. bis 7. September seien es insgesamt 18 von 120 Fahrten gewesen. Schulbusse, die das Unternehmen ebenfalls in Schloß Holte-Stukenbrock betreibe, seien aber immer pünktlich losgefahren und angekommen. „In diesem Bereich haben wir keine Probleme, aber ich kann den Unmut der Fahrgäste, die aufgrund unserer Ausfälle Termine nicht einhalten können, sehr gut verstehen“, fügt Arnecke hinzu.