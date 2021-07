Fahrrad am Bahnhof gestohlen

In Bad Driburg ist ein Mountainbike entwendet worden.

Am Fahrradunterstand in Bad Driburg

Symbolbild: In Bad Driburg ist ein Fahrrad gestohlen worden.

Am Fahrradunterstand des Bahnhofs in Bad Driburg ist am Dienstag, 20. Juli, ein schwarz/ grünes Mountainbike der Marke Univega, Typ Renegade, entwendet worden. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad dort gegen 13.30 Uhr abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Als er gegen 19.15 Uhr zurückkehrte, war sein MTB entwendet worden. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 05271/9620, zu melden.