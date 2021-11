Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Weil ein Pkw-Fahrer ihn übersah, ist ein Fahrradfahrer in Halle-Künsebeck am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben befuhr ein 38-jähriger BMW-Fahrer aus Bad Salzuflen am Mittwoch, 3. November, gegen 7 Uhr die Kreisstraße aus Richtung Tatenhausener Straße kommend und wollte nach links in die Kantstraße abbiegen. Beim Abbiegen stieß er mit dem 22-jährigen Radfahrer aus Halle zusammen, der die Kreisstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht.