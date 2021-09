Fahrradfahrer kollidieren

Lübbecke

Zwei Fahrradfahrer sind am Dienstagmorgen auf dem Radweg der Industriestraße in Lübbecke zusammengestoßen. Hierbei verletzte sich einer der beiden Beteiligten. Der andere Biker verließ, so die Auskunft der Polizei, nach einem kurzen Gespräch die Unfallstelle.