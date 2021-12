Fahrradparkhaus im Baubüro

Überraschende Wendung bei Planungen zu Abstellanlage am Jahnplatz

Bielefeld

Bei den Planungen für ein Fahrradparkhaus am Jahnplatz gibt es eine überraschende Wendung. Olaf Lewald, Leiter des städtischen Amtes für Verkehr, hat am Dienstag im Stadtentwicklungsausschuss des Rates vorgeschlagen, die Abstellanlage am Niederwall 8 unterzubringen, dort, wo sich aktuell noch das Baubüro für die Jahnplatzbaustelle befindet.

Von Michael Schläger