Fahrradstraßen, Fördertöpfe und Foxtrott

Werthers neuer Klimaschutzmanager Hendrik Rottländer findet sich in manchem Dschungel zurecht

Werther

Er berlinert nicht mehr. Schade eigentlich, denn Hendrik Rottländer stammt aus der Hauptstadt, ist im Stadtteil Lichterfelde aufgewachsen. Doch dann verschlug es ihn vom Großstadt-Dschungel in den Dschungel Südamerikas, später nach Brakel im Kreis Höxter. Jetzt hat der 42-Jährige in Werther seine neue Stelle als Klimaschutzmanager angetreten – und er war gleich in den ersten Arbeitstagen ein äußerst gefragter Mann.

Von Volker Hagemann