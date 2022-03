Fahrschule bringt Hilfsgüter bis Siret

Spendenaktion der Familie Ebmeyer: Michael Schröder und sein Team steuern mit Lastwagen an ukrainische Grenze

Enger/Spenge

Eine genaue Vorstellung von dem, was sie erwarten würde, hatten Michael Schröder und seine Mitarbeiter Markus Heitmann und Rüdiger Schmidt nicht, als sie Joachim Ebmeyer für einen Hilfsgütertransport ihre Unterstützung zugesagt haben. Das Team der Fahrschule Schröder mit Standorten in Enger, Spenge und Bünde hat einen Lkw mit Anhänger voller Versorgungsgüter aus Enger in die rumänische Stadt Siret nahe der Grenze zur Ukraine gebracht.

Von Daniela Dembert