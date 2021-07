Fahrstuhl weiter defekt

Seit Januar ist der Fahrstuhl des dreigeschossigen Wohnhauses Am Hellweg 13 defekt. Und hier leben vorwiegend ältere Personen.

Senioren sitzen in Bad Driburg in ihren Wohnungen fest

Seit Januar ist der Fahrstuhl des dreigeschossigen Miethauses am Hellweg 13 und 13 a defekt (WB berichtete am 17. Juni). Die Hausverwaltung versprach, dass bis Anfang Juli der Fahrstuhl repariert würde. Doch geschehen ist bis heute nichts. Dafür hat die Hausverwaltung einen Trage-/ und Begleitservice im Haus angeboten, der Hausbewohnern, die nicht alleine das Treppenhaus benutzen oder gar nicht mehr Treppensteigen können, hilft, das Treppenhaus zu benutzen. „Es hat sich bis jetzt nichts getan. Wir wurden immer nur ein bisschen hingehalten. Unser Anwalt hat eine Frist gesetzt. Es wird jetzt vor Gericht gehen“, sagte Inge Ernst von „Pro barrierefrei Bad Driburg“, die sich ein wenig um die Mieter kümmert.

Trägerdienst kommt nur bei Arzterminen

Angekündigt wurde ein Trägerdienst, der die Hausbewohner, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, aus den Wohnungen begleitet und bei Bedarf die Personen durch das Treppenhaus trägt. „Den Trägerdienst haben wir mal angerufen, der ist in Steinheim. Und der kommt nur, wenn die Hausbewohner einen Arzttermin oder einen anderen medizinischen Termin haben. Falls die Bewohner zum Einkaufen möchten und jemand den Rollator die Treppe hinauf oder hinunter getragen haben möchte, kommt der Trägerdienst nicht“, sagte Inge Ernst in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

„ »Es hat sich bis jetzt nichts getan.« “ Inge Ernst, Pro barrierfrei Bad Driburg

Groß sei die Enttäuschung unter den 14 Parteien, die gerne mitten in der Innenstadt wohnen, erklärte Inge Ernst.

Die Hausbewohner haben jedoch den Vorteil, dass die Hausgemeinschaft sehr gut ist und man sich gegenseitig hilft, so gut es geht.

Der Fahrstuhl wurde 1978 eingebaut und war schon oft defekt. Es gibt kaum und wenn dann nur sehr teure Ersatzteile, haben die Bewohner erfahren. Auf Dauer muss ein neuer Lift eingebaut werden, aber der kostet dem Besitzer aus Luxemburg wohl zu viel, mutmaßen die Bewohner.