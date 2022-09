Fahrt nach Winterberg

Die Kinder im Alter von neun Jahren sind nach Winterberg gefahren und haben dort in einer Jugendherberge übernachtet. Viele der 22 Kinder waren das erste Mal für ein ganzes Wochenende mit Freunden unterwegs. Zu den Aufgaben der Kinder gehörten das Be- und Abziehen der Bettwäsche, das Wegräumen des benutzten Geschirrs und die eigenständige Planung alltäglicher Dinge wie das Duschen und das Putzen der Zähne.

Neben einer Nachtwanderung und dem Besuch der Panoramabrücke in Winterberg haben sie die Rodelbahn besucht und eine Planwagenfahrt unternommen. Der Fußball stand an diesem Wochenende nicht so im Vordergrund. Mit dem Dank an die Osthushenrich-Stiftung wollen Frank Müller und Manuela und Daniel Weiser, die den Kontakt zur Stiftung hergestellt haben, andere Sponsoren motivieren, Kinder und Jugendliche mit solchen Erlebnissen zu unterstützen. „Letztendlich profitieren alle davon, wenn wir Kindern dabei helfen, selbstständig und teamfähig zu werden“, so Trainer Frank Müller.