Fährtensuche auf dem Schulhof

Die Handwerksgruppe hat an der Vorbereitung der Fährtensuche für die neuen Fünftklässler an der Sekundarschule mitgewirkt.

Das Projekt „von klein auf“ unterstützt auch die Sprachentwicklung – besonders von Kinder und Jugendlichen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Dieses Projekt wird von der Gelsenwasser-Stiftung gefördert.

Geheimnisvolle Spuren

Das BFS-Schulgelände hat viele alte Eichen, Grünstreifen und ist von Wald umgeben. Um beim Übergang die Orientierung auf dem Schulgelände zu erleichtern, Ängste zu nehmen und ein Gruppenerlebnis für die neuen 5. Klassen zu bieten, wurde die Fährtensuche erarbeitet. Geheimnisvolle Spuren führen über den Hof, in das kleine Wäldchen und verlieren sich in der riesigen Eiche oder an einem Futterplatz auf dem Schulgelände. Wer wohnt dort? Die Kinder bekommen Fährtenabdrücke, suchen den passenden und können den QR-Code am Baum mit Tablets entschlüsseln. Dann sprechen verschiedene Tiere: „Wer bin ich? Wo lebe ich? Was esse ich am liebsten? Was mache ich im Winter?“ Die Kinder vervollständigen mit Hilfe der Audio-Dateien, QR-Codes und Bestimmungshilfen einen Steckbrief über die Tiere. So lernen sie spielerisch ihre neue Schule, die Mitschüler sowie ihre „Mitbewohner“ kennen und erkennen die Sensibilität des Lebensraums. Die Steckbriefe werden in der Aula und auf der Homepage präsentiert und prämiert.

An der Gestaltung der Fährtensuche beteiligten sich Schüler und Schülerinnen aller Jahrgangsstufen. Zehntklässler brachten QR-Codes auf Steine und bauten Futterplätze auf. Neuntklässler sprachen die Tierstimmen, Achtklässler schrieben die Texte. Die Klassen 6 und 7 erprobten die Fährtensuche und verlinkten die Audio-Dateien auf der Homepage. Fünftklässler erprobten die Fährtensuche noch einmal und erstellten Steckbriefe. Die Dokumentationsgruppe der 8b erstellte einen Projekt-Film. „Ganz eigenständig, mit viel Einsatz und immer in Diskussion, haben sie eine fantastische Dokumentation geschaffen“, erklären Schulleiterin Anja Buhrmann und Lehrerin Ulrike Meier-Hohmann. „Allen hat das Mitwirken viel Freude gemacht. Wir freuen uns auf die Ankunft der Fünftklässler, um die Fährtensucher in Aktion zu erleben.“