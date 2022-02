Faible für flotte Rennmaschinen

„Ich habe einen flotten Flitzer und ein schönes Zimmer. Ich kann mich nicht beklagen“, benennt Wolfgang Fröhlich die Vorzüge seines Rentnerlebens in aller Kürze. An diesem Sonntag vollendet der gebürtige Niedersachse sein 85. Lebensjahr. Im Caritas-Seniorencentrum St. Johannes wird man mit einem guten Tropfen auf die Gesundheit anheben. Im Kreise der großen Familie wird das halbrunde Wiegenfest im Gasthof gleich noch einmal gebührend gefeiert.

Wolfgang Fröhlich, ehemaliger Landschaftswächter im Kreis Gütersloh, wird am Sonntag 85 Jahre alt.

Wolfgang Fröhlich ist immer für einen Scherz aufgelegt und macht mit seinem Humor seinem Namen alle Ehre. Er ist in geistig guter Verfassung und weiß sich stets zu beschäftigen. Er puzzelt gern und verfolgt interessiert das Sportgeschehen. „Ich freue mich immer wieder auf schönes Wetter“, sagt er gut gelaunt. Dann ist er am liebsten mit seinem Elektroscooter unterwegs. Der Seniorenroller ermöglicht ihm Mobilität und Lebensfreude. Oft erledigt er Einkäufe und als Kenner der Senne legt er auch längere Strecken zurück. Besonders gern fährt er zu den Wildblumenwiesen am Sportstadion.