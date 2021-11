Faire Mode für einen guten Zweck

David Oswald (Act of Justice), Julian Lambracht (Luca-Dethlefsen-Hilfe) und Jerome Lause (Act of Justice) präsentieren die erste Kollektion des Bielefelder Modelabels Act of Justice, deren Verkaufserlös an die Luca Dethlefsen Hilfe geht.

Eine Besonderheit: Der Verkaufserlös geht vollständig an die Luca Dethlefsen Hilfe, die damit psychologische Hilfe für schwerst- und chronisch kranke Kinder in der Kinderklinik Bethel finanziert.

Die drei Bielefelder David Oswald (24 Jahre) sowie Jerome und Eddy Lause (beide 23) haben sich mit dem Label einen Traum erfüllt, im Juni 2021 ihr eigenes Unternehmen gegründet, verkaufen nun faire Mode – und reagieren damit gleichzeitig auf die Auswirkungen der Corona-Situation: „In den vergangenen eineinhalb Jahren haben wir gesehen, dass viele Menschen unverschuldet unter der Pandemie gelitten haben.

Gleichzeitig ist der soziale Zusammenhalt in unserem Umfeld und darüber hinaus enorm gewachsen, sodass auch wir unseren Teil zu mehr und gerechterem Miteinander beitragen wollen“, sagen David Oswald und Jerome Lause, Mitgründer von „Act of Justice“. „Wir alle sind modeinteressiert und können nun unsere Leidenschaft mit dem Wunsch, Gutes zu tun, verbinden.“

Gewinne unterstützen Kinderklinik

Die Gewinne aus dem Verkauf der fairen Produkte gehen an die Luca Dethlefsen Hilfe, die seit mehr als 20 Jahren in der Kinderklinik Bethel psychologische Hilfe für Kinder und Jugendliche mit Krebs und Diabetes und deren Familien ermöglicht. „Da wir spendenbasiert arbeiten, freuen wir uns sehr über die tolle Unterstützung und das Engagement von Act of Justice“, so Julian Lambracht, 2. Vorsitzender der Luca Dethlefsen Hilfe. „Das Geld wird in die Arbeit unserer Psychologinnen in der Kinderklinik fließen, die sich vor Ort um Kinder und Jugendliche mit Krebs und Diabetes kümmern, und damit direkt den Patientinnen und Patienten zugute kommen.“

Die Kleidung wird aus biologischer Baumwolle fair und vegan produziert. Das Design entwickeln die Gründer selbst, der Druck erfolgt in Bielefeld. Die aktuelle Kollektion umfasst einen Hoodie, ein T-Shirt und einen Jutebeutel. Weitere Kollektionen mit breiterem Angebot sind geplant, um noch mehr faire Mode aus Bielefeld anzubieten und damit den guten Zweck zu unterstützen. Der Name „Act of Justice“ soll das Konzept einer fairen, veganen Modemarke mit dem Grundgedanken der Gerechtigkeit von der Produktionskette bis zur Gewinnspende vermitteln.