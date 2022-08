Fakultät mietet sechs Etagen im H1

Mit der Fakultät für Psychologie und Sportwissenschaft der Universität Bielefeld bekommt das H1-Hochhaus der Firma Goldbeck am Kesselbrink einen weiteren Mieter. Die Uni siedelt dort ihren neuen Studiengang „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ an.

Die Universität wird Mieter im neuen H1-Hochhaus am Kesselbrink. Dort zieht der neue Studiengang „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ ein. Die Universität wird Mieter im neuen H1-Hochhaus am Kesselbrink. Dort zieht der neue Studiengang „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ ein.

Mit diesem Lehrangebot möchte die Universität eine Lücke in der Versorgung psychisch kranker Menschen schließen. Obwohl es in Deutschland 30.000 psychologische Psychotherapeuten gibt, müssen Patienten mehr als neun Monate auf einen Termin warten. Der neue Studiengang beginnt in diesem Wintersemester und ist für 90 Studenten ausgelegt. Ermöglicht wird er durch ein neues Psychotherapeutengesetz, das der Bundestag vor drei Jahren verabschiedet hat. Das Land finanziert die neue Ausbildung mit drei Millionen Euro pro Jahr. Ebenfalls 90 Plätze bietet die Universität Bochum in diesem Fach an.