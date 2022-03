Fallzahl und Inzidenz gestiegen

Das Gesundheitsamt des Kreises Minden-Lübbecke vermeldet eine Steigerung der aktiven Corona-Fallzahlen. Demnach gab es am Dienstag kreisweit 27.120 Fälle. Am Montag waren es noch 25.779.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Minden-Lübbecke lag mit 1891,9 am Dienstag ebenfalls höher als am Vortag (1852,9) und deutlich höher als in Nordrhein-Westfalen. Im ganzen Land liegt der Wert bei 1416,2.

Eine 78 Jahre alte Frau aus Porta Westfalica und eine 97 Jahre alte Frau aus Stemwede sind im Verlauf des Tages verstorben.

Die Zahlen der aktiven Corona-Fälle in den Kommunen:

Bad Oeynhausen 4501 (+194)

Espelkamp 2459 (+85)

Hille 1244 (+57)

Hüllhorst 1334 (+73)

Lübbecke 2326 (+116)

Minden 6421 (+358)

Petershagen 1772 (+100)

Porta Westfalica 2860 (+149)

Preußisch Oldendorf 1463 (+76)

Rahden 1392 (+61)

Stemwede 1348 (+72).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden aktuell 72 positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt, davon sieben auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Vier Personen werden künstlich beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden derzeit zehn Menschen versorgt, bei denen eine Covid-19-Infektion diagnostiziert wurde, vier Patientinnen und Patienten befinden sich auf der Intensivstation.