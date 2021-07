Falscher Polizist kontrolliert am ZOB

Mann will Führerschein sowie Ausweis sehen und fordert Frauen auf, den Spenger Busbahnhof zu verlassen

Enger

Er gibt sich als Polizist aus und zeigt ein unechtes Ausweisdokument: Ein Mann will am Dienstag eine Frau am Spenger ZOB – dem Busbahnhof – kontrollieren.

Von Kathrin Weege