Falscher Polizist „warnt“ vor Überfall: 2300 Euro weg

Bünde/Rödinghausen

Das ist schon ziemlich dreist: Ein angeblicher Polizist warnt eine Bünderin (84) per Telefon vor einem bevorstehenden Überfall und fordert sie auf, ihre EC-Karte und Wertgegenstände in der Garage zu deponieren. Das tut sie und ein Unbekannter holt alles ab – später wird noch das Konto der Seniorin geplündert. Ein Rödinghauser (25) steht in der Sache bald vor Gericht.

Von Daniel Salmon