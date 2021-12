Familie des „Supertalents“ verharrt ohne Arbeit im Asyl

Pressekonferenz in Dresden im Oktober – da schien die Welt noch in Ordnung: Alexa Lauenburger (14)Die Hunde sind ihr Leben, ihre Leidenschaft und ihre Profession: Wolfgang Lauenburger, seine Frau Lana und der jüngste Sohn Alonso sowie die beiden älteren Kinder Alfons und Alexa müssen ihr Asyl im Safariland Stukenbrock demnächst räumen.

Und dabei sah er schon Licht am Horizont. Bei der Pressekonferenz für den Weihnachtszirkus in Dresden haben sich die Medien fast überschlagen. Alexa Lauenburger, seine 14-jährige Tochter, ist Siegerin der RTL-Show „Das Supertalent“ von 2017, hat 2019 die Supertalent-Show der Champions gewonnen und hält drei Weltrekorde im Guinness-Buch mit ihrer Hundedressur. Der Auftritt in Dresden hätte die Familie mit einem Schlag aus der Misere geholfen.

Wegen der Corona-Beschränkungen wird nichts daraus. Auch nicht aus dem Anschluss-Engagement vom 10. Januar bis Mitte März in Ungarn. Das ist Hochrisikogebiet. Die Familie lebt zurzeit von Sozialhilfe – mit dem Engagement hatte Lauenburger gehofft, die Schulden bei Freunden und Familie zu begleichen. Wie er seine Tiere weiter versorgen soll, weiß er nicht. Dazu kommen teure Reparaturen an Lkw und Auto, notwendig für einen Schausteller, der den Wohnwagen der Familie und den Hundetrailer ziehen muss. Vergangenes Jahr hat dann auch noch ein Geisterfahrer den Lastwagen der Familie in den Graben gedrängt – ein Schaden, für den niemand aufkommt.

Seit der Corona-Pandemie ist Wolfgang Lauenburger (48) praktisch arbeitslos. „Elisabeth Wurms hat uns glücklicherweise im Juni aufgenommen“, ist Lauenburger dankbar, dass er Wohnwagen und Trailer abstellen und dort mit seiner Frau Lana (35) und den Kindern Alexa (14), Alfons (11) und Alonso (5) wohnen darf. Die Hunde sind in einem Stall an der Westernstadt untergebracht.

Aus Geldmangel die Hunde und den Trailer zu verkaufen, kommt für ihn nicht infrage. „Die Hundedressur ist unser Leben, unsere Leidenschaft und unsere Profession.“ Die beiden ältesten Hunde sind Sabrina und Jennifer, beide 2008 geboren und damit fast so alt wie die älteste Tochter. Sabrina ist einäugig, die alten Tiere brauchen oft den Tierarzt.

Wolfgang Lauenburger stammt in der siebten Generation aus einer Zirkusfamilie aus Schleswig-Holstein. Vor 20 Jahren hat er sich mit Pferde- und Hundedressur selbstständig gemacht, die Pferde abgeschafft, weil einige Zirkusse eigene Tiere haben. Mit seiner Show reist er durch ganz Europa. Engagements hatte er mit seinen Pudeln, Border Collies und Terrier-Mischlingen in Frankreich, Italien, in Dänemark, Irland und Schweden.

Der Sieg seiner Tochter beim „Supertalent“ und die drei Weltrekorde (Polonaise mit acht Hunden, Fünf-Meter-Rückwärts-Gehen der Hunde auf den Hinterbeinen und Hindernissprung auf Zeit) hat die Manegen und Fernsehstudios der großen Shows geöffnet.

Gestrandet ist die Familie mit der Meute nach den Auftritten im Royal Palace in Kirrwiller im Elsass (Frankreich), als der harte Lockdown ab Ende Oktober 2020 sie dazu zwang, an Ort und Stelle zu verharren. Bis Juni dieses Jahres campierten sie am Straßenrand, versorgt durch Päckchen von Freunden und Familie aus Deutschland. Seitdem sind sie im Safariland. Wer eine neue Bleibe für Familie und Hunde hat (300 Quadratmeter mit Kanalisation), kann sich auf den Facebook-Seiten von Alexa oder Wolfgang Lauenburger melden.