Familie gibt die Hoffnung nicht auf

Fernab der breiten Öffentlichkeit hatten sich 60 Helfer im November noch einmal gemeinsam mit einer privaten Hundestaffel auf die Suche in der Umgebung Löwendorfs gemacht. „Wir haben einmal mehr auch zahlreiche Waldgebiete durchkämmt. Meine Schwester hatte Kontakt zu der privaten Hundestaffel aufgenommen, die unter anderem auch Polizeihunde ausbildet“, erzählt Christian R. Die Hunde hätten an einigen Stellen sogar Spuren des verschwundenen Ulrich R. gefunden – jedoch seien es lediglich solche aus dem Frühjahr, also der Zeit seines Verschwindens, gewesen. „Wir haben alles doppelt untersucht – leider ohne Erfolg“, so Christian R.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar