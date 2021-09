Familie trifft Pflegenotstand hart

Warburg

„Mein Weihnachtswunsch für dieses Jahr? Eine ausgebildete Krankenschwester in Vollzeit, das wäre so schön“, sagt Julia Schäfer aus Warburg-Calenberg. Seit ein paar Monaten bekommt die 39-Jährige den Fachkräftemangel in der Pflege in aller Härte zu spüren.Ihr schwerstkranker Sohn Noah (5) braucht 24 Stunden am Tag intensivmedizinische Versorgung.

Von Silvia Schonheim