Familie und 83-jährige Frau verletzt

Der Notruf ging gegen 17.40 Uhr in der Leitstelle ein. Nach ersten Angaben der Polizei kam es an der Ecke Eckendorfer Straße/Schelpmilser Weg zu einem Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Möglicherweise führte die tiefstehende Sonne dazu, dass die 83-jährige Ford-Fahrerin an der Ampelkreuzung auf einen BMW auffuhr. In dem Wagen saßen ein Bielefelder (38) und seine Frau (37) mit ihren drei Kindern (7/9/11). Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf einen VW geschoben, dessen Fahrer aus dem Kreis Lippe vor der Ampel auf Grünlicht wartete.

