Familie und Beruf vereinbaren

„Familienfreundlichkeit ist ein wichtiger Standortfaktor geworden“, sagt Brakels Bürgermeister Hermann Temme. Die Stadt Brakel hat sich 2015 erstmalig zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Kreis Höxter“ zertifizieren lassen und hat das Siegel nun zum dritten Mal in Folge erhalten.

„Immer mehr Unternehmen verpflichten sich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und erreichen damit Motivation und Zufriedenheit ihrer Beschäftigten“, erklärt Temme.

„Auch wir haben in den letzten Jahren einige Prozesse zum Wohl unserer Mitarbeitenden umgestellt und weiterentwickelt“, unterstreicht Andreas Oesselke, Leiter der Abteilung „Organisation“.

Für die Stadt Brakel steht im Zertifizierungsprozess die Vereinbarkeit von Familie und Beruf an erster Stelle. „Damit sind nicht nur junge Familien oder Familien mit Kindern angesprochen, sondern auch der Fall, in dem vielleicht ältere Angehörige zu pflegen sind“, erklärt Oesselke. Für eine solche Situation hat die Verwaltung einen Sachbearbeiter aus der Personalabteilung als Pflegelotsen ausbilden lassen. „Dieser kann beraten, zur Seite stehen und hilfreiche Hinweise geben“. Natürlich sei die Stadt als Arbeitgeber in einem solchen Fall auch flexibel und könne individuell auf die familiäre Situation reagieren – sei es mit Stundenreduzierung, Anpassung der Arbeitszeiten oder, wenn es möglich ist, mit mobilem Arbeiten.

Kriterien, wie zum Beispiel ein flexibler Wiedereinstieg in den Beruf nach Beurlaubung, – was bei der ersten Vergabe des Siegels eine wichtige Rolle gespielt hat – hat die Stadt nicht aus den Augen verloren, sondern stetig gezielt weiterentwickelt und optimiert. Auch die Einführung des Job-Bike-Leasings stieß bei der Belegschaft auf große Resonanz.

Punkten konnte die Stadt außerdem mit dem weiteren Ausbau der Home-Office Möglichkeiten (unabhängig von Corona), Maßnahmen in der Gesundheitsförderung und -prävention.

Wichtig ist den Führungskräften ein regelmäßiger Austausch mit Fachbereichsleitern und Personalrat, um dort die Stimmung des Teams einzufangen beziehungsweise eventuelle Unwägbarkeiten direkt zu vermeiden.

Geplant ist auch, Themen wie Resilienz und psychische Gesundheit aufzugreifen und in Workshops für die Kolleginnen und Kollegen zu vertiefen. „Außerdem möchten wir unsere Informationen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend im Intranet zur Verfügung stellen und sind immer für ein persönliches Gespräch erreichbar, das ist uns sehr wichtig“, stellt Andreas Oesselke deutlich heraus.

Bei der Online-Zertifikatsverleihung sagte Landrat Michael Stickeln: „Familienfreundlichkeit ist längst kein weicher Sympathiefaktor mehr. Im Wettbewerb um Fach- und Nachwuchskräfte ist Familienfreundlichkeit bei der Wahl des Arbeitgebers längst ein Kriterium mit großem Gewicht. Unternehmen, die dabei nicht punkten können, überlassen das Feld den Mitbewerbern. Wer jedoch eine familienbewusste Personalpolitik umsetzt, kann als attraktiver Arbeitgeber nur gewinnen und genießt zudem ein hohes Ansehen in der Öffentlichkeit. Das Gütesiegel ‚Familienfreundliches Unternehmen‘ ist bei uns im Kreis Höxter hierfür längst ein Markenzeichen geworden. Die familienfreundlichen Unternehmen machen unseren Kreis Höxter lebens- und liebenswert.“