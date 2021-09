Familien erhalten andere Unterkünfte

Lübbecke

Die Suche nach der Brandursache in dem in der Nacht zu Sonntag ausgebrannten Zweifamilienhaus am Rande des Lübbecker Industriegebiets gestaltet sich schwierig. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung des von der Stadt Lübbecke als Flüchtlingsunterkunft genutzten Hauses hat die Polizei derzeit nicht. Daher rücken sowohl eine fahrlässige Brandstiftung als auch ein technischer Defekt als Ursache in den Fokus.

Von Friederike Niemeyer