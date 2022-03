Familien mit Haustieren willkommen

Bielefeld

Schnelle Lösungen sind in der aktuellen Flüchtlingskrise gefragt, denn: „Anders als 2015/16 müssen wir jetzt viel mehr Menschen in viel kürzerer Zeit unterbringen“, verdeutlicht Dr. Udo Witthaus. Somit zeigt sich der Leiter des Ukraine-Krisenstabs gegenüber der Universität Bielefeld zu großem Dank verpflichtet. Denn die heimische Alma mater hat in kürzester Zeit ihre Sporthalle an den Arbeiter Samariter Bund (ASB) abgetreten, der dort eine Unterkunft für weitere 160 Flüchtlinge aus der Ukraine betreiben wird. Vorteil: Die Infrastruktur, bestehend aus sanitären Anlagen und Mensa, ist bereits vorhanden.

Von Uta Jostwerner