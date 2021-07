Familienauto steht in Flammen

Höxter

Diesen Ausflug wird eine Familie aus Einbeck bestimmt nicht so schnell vergessen. „Wir sind gerade auf der Bundesstraße 64 aus Paderborn gekommen, wo wir uns ein Auto für den Sohn angeschaut haben“, so der Fahrer. Minuten später steht sein Wagen in Höxters Innenstadt in Flammen.

Von Harald Iding