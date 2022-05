Familienfest im großen Stil

Keine Kosten und Mühen gescheut hat das Familienunternehmen Böllhoff am Samstag bei einer Veranstaltung wegen ihres 145-jährigen Bestehens: Alle 1200 Mitarbeiter und deren Angehörige aus allen Standorten in Deutschland waren zum Familienfest eingeladen. Angemeldet waren schließlich 1700 Personen.

Die Böllhoff-Gruppe feiert in Bielefeld-Brackwede mit all ihren Beschäftigten 145-jähriges Bestehen

Sorgt für reichlich Bewunderer: Showeinlage mit der „Wake up O.W.L. Tanz-Company“ unter der Choreographie von Dhélé Agbetou.

Ihnen wurde ein vielfältiges Programm geboten. Die Erwartungen wurden schon bei der am Freitagabend anberaumten After-Work-Party in der Scheune, an der nach Angaben von Firmensprecher Frank Nientiedt 700 Gäste teilnahmen, übertroffen.